Piotr Zielinski e Carlos Augusto, gli ultimi interisti reduci dagli impegni con le nazionali, hanno svolto solo lavoro di scarico nel loro primo giorno della settimana alla Pinetina di Appiano Gentile. A tre giorni dalla gara di campionato contro l'Atalanta, in programma domenica sera alla New Balance Arena di Bergamo, Cristian Chivu ha diretto la seduta d'allenamento con il gruppo quasi al completo, al netto dei due giocatori sopra citati: gli unici assenti per infortunio, come noto, restano Ange-Yoan Bonny (out ancora due settimane) e Aleksandar Stankovic, che dovrebbe saltare i prossimi 2-3 impegni in calendario. Lo riporta Sky Sport.