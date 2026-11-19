Protagonista del nuovo Match Program del Sassuolo, Fedde Leysen, difensore belga arrivato la scorsa estate in prestito dall'Union Saint-Gilloise, si è raccontato alla vigilia della partita contro il Genoa, svelando la propria soddisfazione nel giocare in Serie A: "Ho sempre voluto giocare in Italia, un pensiero nato affrontando in Champions squadre come Inter e Atalanta, avversarie forti che giocano a uno o due tocchi, sempre palla a terra. La Serie A rappresenta un grande passo avanti per un difensore, è il posto ideale per migliorare. Cercavo un ambiente per mettermi alla prova e crescere, questi due aspetti hanno reso davvero semplice la scelta di venire al Sassuolo".

Passione per il calcio

Leysen poi riavvolge il nastro della sua carriera, ancora molto giovane ma già con diverse esperienza internazionali: "Ho iniziato in giardino con i miei fratelli, poi mia mamma mi ha portato a provare un allenamento, mi è piaciuto ed ho continuato. Nella mia famiglia c’è sempre stata una grande passione per il calcio, in giardino avevamo un piccolo campo e durante il week end tutta la mia famiglia si divertiva giocando a calcio, non solo i miei fratelli ma anche le mie sorelle, era molto divertente".