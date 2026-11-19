Un tempo indossava la maglia nerazzurra a San Siro, oggi racconta con un microfono in mano il suo progetto Athletics Mind, dedicato alla salute mentale. La vita di Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, è cambiata negli ultimi mesi, con l'obiettivo di aiutare anche altre persone: “E spero di aiutare a cambiare anche quella di altre persone”, dice nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L'importanza di chiedere aiuto

Athletics Mind è una piattaforma digitale nata per mettere in contatto atlete e atleti di ogni età con psicologi e nutrizionisti. Alla base del progetto c'è il principio “Human First”, che mette al centro la persona, con le sue fragilità e le sue esigenze. Un'iniziativa che nasce anche dall'esperienza personale di Ranocchia: “So cosa significa convivere col buio e quanto sia importante chiedere aiuto”. L'ex nerazzurro non nasconde quanto sia stato decisivo il supporto ricevuto durante la carriera: “Il percorso con una psicologa mi ha salvato la vita”.

Il periodo più difficile

Tutto è cominciato nei primi anni della sua esperienza a Milano. L'arrivo all'Inter era la realizzazione di un sogno, ma il contesto non era semplice: dopo la rottura del crociato a Bari, che gli costò il Mondiale del 2010, Ranocchia si ritrovò in una squadra che stava attraversando la fine del ciclo del Triplete. La partenza di Moratti e il continuo avvicendamento degli allenatori contribuirono a creare un clima di incertezza. “C'era il caos. Ci sentivamo impotenti. Andare al campo era diventato un peso”. Una situazione che finì per minare anche la sua autostima, fino a fargli dubitare delle proprie capacità: “Mi chiedevo se avrei potuto giocare ancora a calcio. Ma non in Serie A, in qualsiasi categoria. Non mi riconoscevo più”. A rendere tutto più complicato arrivarono le critiche dei tifosi. Dopo tanti anni in nerazzurro, Ranocchia era diventato uno dei principali bersagli della contestazione: “Fischi, insulti. Allo stadio, in strada, sui social. Terribile”. Il malessere si trasformò in depressione: “Avevo perso serenità, non stavo bene. Non volevo uscire di casa. Ero depresso”. Un periodo che ricorda come una progressiva perdita di emozioni e motivazioni: “Ero apatico, non provavo più nulla. Tutto aveva perso significato. È entrata a far parte di me in silenzio”. Le conseguenze si riflettevano anche sul campo, dove la tensione diventava difficile da gestire: “Nel tunnel di San Siro, prima di entrare in campo, mi tremavano le gambe”. In quella fase arrivò anche la perdita della fascia di capitano. Ranocchia racconta di averlo scoperto soltanto alla prima amichevole, quando, entrando nello spogliatoio, vide che la fascia non era più accanto alla sua maglia, ma a quella di Icardi.

Rinascita e... Spalletti

Per uscire da quel momento difficile, Ranocchia decise di rivolgersi a una figura esterna e intraprendere un percorso con una psicologa. “Ho accettato le mie fragilità, senza giudicarle”. Anche l'esperienza all'estero contribuì a ritrovare serenità e a riscoprire il piacere di giocare a calcio: “Sono tornato a vivere il calcio come quando ero un bambino: una passione. Pensavo solo a giocare”. Un aiuto arrivato anche dal fatto di non conoscere l'inglese, come racconta sorridendo: “Non capivo ciò che mi dicevano”. Al suo ritorno all'Inter trovò inoltre il sostegno di Luciano Spalletti, che ricorda per un episodio particolare. Durante un ritiro, dopo essere stato insultato da un tifoso, l'allenatore si precipitò ad affrontarlo, fermato soltanto dalla rete che li separava. “Gli sarò sempre grato”, racconta l'ex difensore.

La frase di Stankovic

La rinascita sportiva arrivò con lo scudetto conquistato sotto la guida di Antonio Conte, un successo che per Ranocchia rappresentò molto più di un semplice traguardo calcistico. “La chiusura di un cerchio. In quel campionato vinto c'era tutta la mia storia: dalle difficoltà alla mia rinascita”. In quei giorni gli tornò alla mente anche una frase pronunciata da Dejan Stankovic nel 2014, quando la Juventus si era interessata a lui. Ranocchia si era confrontato con Chivu, Materazzi e proprio con l'ex centrocampista serbo, che gli aveva dato un consiglio rimasto impresso: “A Torino potresti vincere dieci scudetti, ma li vincerebbe il club. Se vinci un campionato all'Inter sarai ricordato per sempre”. Una previsione che si è rivelata corretta: “Aveva ragione”.

Scudetto

Infine, uno sguardo all'attualità e all'Inter di Cristian Chivu. Ranocchia considera i nerazzurri i principali favoriti per la conquista del titolo: “L'Inter è la favorita: è la squadra più forte”. Attenzione, però, alla concorrenza, con Roma, Lazio e Milan considerate formazioni attrezzate per fare bene. La conclusione dell'ex difensore lascia comunque spazio a ogni scenario: “Nel calcio può sempre succedere di tutto”.