Dieci gol in quindici partite con l'Italia per Pio Esposito, 180 minuti in quattro giorni per Nicolò Barella e Alessandro Bastoni e una squadra ritoccata da Cristian Chivu dopo il derby perso. Cristian Brocchi, ex calciatore di Milan, Lazio, Inter e Fiorentina e oggi opinionista e commentatore per DAZN, ha analizzato per Sitiscommesse.com Atalanta-Inter, gara valida per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027, soffermandosi sul momento dei nerazzurri.
Bomber azzurro per 10 anni
Per Brocchi l'attaccante "sta dimostrando a tutti di poter essere il centravanti della Nazionale per i prossimi dieci anni. Segna tantissimo perché è il terminale offensivo di una Nazionale che si sta costruendo, che è in crescita e che gli dà la possibilità di mettere in risalto le sue qualità: quelle della punta centrale, dell'attaccante d'area di rigore, che però quando esce sa anche giocare con la squadra - spiega l'ex centrocampista -. I suoi numeri in Nazionale sono impressionanti, visto che ha superato gente come Christian Vieri e Luca Toni, che avevano fatto qualcosa di straordinario. Il ritorno all'Inter sarà dolce: rientra più forte di quando è partito prima della sosta, perché i gol segnati in azzurro avranno fatto crescere ancora di più la consapevolezza di essere un giocatore importante". Un concetto che anche Chivu conosce bene: "Chivu, che non aveva certo bisogno di questo, sa che i due titolari sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma sa anche benissimo che Pio è un titolare allo stesso modo e che, se manca uno dei due, è il giocatore più importante che ha a disposizione", spiega Brocchi.
B&B sempre in campo
Dalla Nazionale sono tornati anche Barella e Bastoni, ma per l'ex centrocampista non vanno risparmiati: "Per me devono giocare sempre: sono due colonne portanti, i giocatori sui quali l'Inter ha costruito i propri successi negli ultimi anni. Ci può stare che in alcune partite non riescano a reggere l'urto fisico e atletico, perché giocano davvero tanto, ma sono troppo importanti nello scacchiere nerazzurro e io li metterei sempre in campo".
Solidità
Quanto alla squadra, dopo il derby perso Chivu l'ha abbassata di qualche metro e ha rimodulato il pressing, e con il Como l'Inter non ha preso gol. "La questione non è abbassarsi un po' oppure no, ma capire il momento: in quella fase l'Inter aveva bisogno di sentirsi più solida e ha cambiato qualcosa dal punto di vista tattico, ma nelle partite successive potrebbe rialzarsi e riproporsi in maniera diversa. Dopo il derby l'obiettivo numero uno era riprendere il passo, e io resto della mia idea: l'Inter è la squadra più forte e la più accreditata per la vittoria dello scudetto", aggiunge Brocchi.
Serve uno step
Di fronte, un'Atalanta reduce dalla vittoria di Monza ma che, come ha ammesso Sarri, crea tanto e segna poco. Per Brocchi "non gli si può dare torto: spesso e volentieri l'Atalanta ha avuto tantissime occasioni, ma nel calcio bisogna fare gol e, se non ci riesci, un problema esiste - spiega -. Krstović è un attaccante forte, con cattiveria agonistica, presenza, tiro in porta e colpo di testa, ed è normale che sia il miglior marcatore della squadra. Credo però che nell'Atalanta ci siano altri interpreti che hanno bisogno di fare uno step in avanti e di sbloccarsi, per mettere in risalto il cambiamento tecnico-tattico che Sarri sta cercando di portare dopo tanti anni di allenatori con una mentalità completamente diversa dalla sua", ha concluso.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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