Fino a quando non ha avuto problemi con la giustizia, Ioan Becali, conosciuto anche come Giovanni, è stato uno degli agenti di calciatori più influenti al mondo. In pratica, aveva in gestione tutto il calcio romeno, che negli anni '90 ha prodotto grandi giocatori, e non solo. Oggi, che a 74 anni è ormai fuori dal giro, ne ha di cose da raccontare come si evince dall'intervista rilasciata a Digi Sport. Qui di seguito un estratto in cui parla di Cristian Chivu, del quale è stato ovviamente procuratore.

Che tipo di rapporto hai adesso con Cristi Chivu?

"Rispetto Chivu come persona, rispetto la sua famiglia, rispetto il fatto che sia un bravo allenatore e quello che sta facendo ora. Ma mi sono sentito un po'... Forse parla ancora con mio fratello (Victor, ndr), forse si tiene ancora in contatto, non gliel'ho mai chiesto. In un momento in cui probabilmente avrei avuto bisogno anche io di una telefonata, di una parola gentile, di una parola di conforto, non l'ho ricevuta. E basta, niente di più".

Questo ti ha dato più fastidio?

"Questo mi ha dato più fastidio. Per il resto, assolutamente niente! Perché quando si è infortunato a Verona (6 gennaio 2010, ndr), avrebbe potuto morire! Lo hanno portato fuori dal campo, la partita è stata interrotta, era una situazione molto grave. Mio fratello ha preso un aereo privato la mattina ed è andato a Verona. Se quell'ospedale non avesse avuto la possibilità di operarlo, quando fosse arrivato a Milano sarebbe morto! Sarebbe morto! E mio fratello è andato a Verona con un aereo privato. Non ti dirò cosa mi è successo prima, cosa hanno scritto i giornali, la Gazzetta dello Sport, le prime pagine... Ho incontrato il direttore sportivo del Real Madrid... La Roma aveva pagato 18 milioni per lui. Avrei potuto prenderlo e dargli tutti quei soldi. "Ecco, Cristi, prendi 12 milioni e dammene sei! Qual è il problema?" Ma aveva paura che i tifosi gli avrebbero dato del traditore".

Parlando di Chivu, quando era un giocatore, pensavi che avrebbe potuto avere una carriera da allenatore di così alto livello? Lo vedevi come un allenatore con una predisposizione per l'allenamento?

"Pensavo che non sarebbe stato in grado di salvare il Parma. Invece lo ha salvato in un momento molto difficile, grazie al direttore sportivo, che veniva dalla Juventus. Volevano un allenatore giovane, perché avevano molti giovani giocatori. Si vede, anche Mihăilă e Dennis Man contavano. E questo salvataggio del Parma è stato molto importante per lui. Prima di lui, Fabregas era il favorito per la panchina dell'Inter. Conoscevo il progetto di Como. I proprietari sono indonesiani (gli Hartono, ndr), tra le persone più ricche dell'Asia. Vogliono costruire un nuovo stadio. Hanno anche un progetto per un aeroporto per aerei privati ​​ed elicotteri, che si collegherà con Milano. Se hai un volo da Milano, puoi arrivarci molto velocemente. Esattamente quello che è successo nel 1990/1991, quando è nato Calciomercato. Arrivavi in ​​hotel, nella zona del Lago di Como, e tutto era come nei film, come ne 'La Dolce Vita'!".