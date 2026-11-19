Fino a quando non ha avuto problemi con la giustizia, Ioan Becali, conosciuto anche come Giovanni, è stato uno degli agenti di calciatori più influenti al mondo. In pratica, aveva in gestione tutto il calcio romeno, che negli anni '90 ha prodotto grandi giocatori, e non solo. Oggi, che a 74 anni è ormai fuori dal giro, ne ha di cose da raccontare come si evince dall'intervista rilasciata a Digi Sport. Qui di seguito un estratto in cui parla di Cristian Chivu, del quale è stato ovviamente procuratore.
Che tipo di rapporto hai adesso con Cristi Chivu?
"Rispetto Chivu come persona, rispetto la sua famiglia, rispetto il fatto che sia un bravo allenatore e quello che sta facendo ora. Ma mi sono sentito un po'... Forse parla ancora con mio fratello (Victor, ndr), forse si tiene ancora in contatto, non gliel'ho mai chiesto. In un momento in cui probabilmente avrei avuto bisogno anche io di una telefonata, di una parola gentile, di una parola di conforto, non l'ho ricevuta. E basta, niente di più".
Questo ti ha dato più fastidio?
"Questo mi ha dato più fastidio. Per il resto, assolutamente niente! Perché quando si è infortunato a Verona (6 gennaio 2010, ndr), avrebbe potuto morire! Lo hanno portato fuori dal campo, la partita è stata interrotta, era una situazione molto grave. Mio fratello ha preso un aereo privato la mattina ed è andato a Verona. Se quell'ospedale non avesse avuto la possibilità di operarlo, quando fosse arrivato a Milano sarebbe morto! Sarebbe morto! E mio fratello è andato a Verona con un aereo privato. Non ti dirò cosa mi è successo prima, cosa hanno scritto i giornali, la Gazzetta dello Sport, le prime pagine... Ho incontrato il direttore sportivo del Real Madrid... La Roma aveva pagato 18 milioni per lui. Avrei potuto prenderlo e dargli tutti quei soldi. "Ecco, Cristi, prendi 12 milioni e dammene sei! Qual è il problema?" Ma aveva paura che i tifosi gli avrebbero dato del traditore".
Parlando di Chivu, quando era un giocatore, pensavi che avrebbe potuto avere una carriera da allenatore di così alto livello? Lo vedevi come un allenatore con una predisposizione per l'allenamento?
"Pensavo che non sarebbe stato in grado di salvare il Parma. Invece lo ha salvato in un momento molto difficile, grazie al direttore sportivo, che veniva dalla Juventus. Volevano un allenatore giovane, perché avevano molti giovani giocatori. Si vede, anche Mihăilă e Dennis Man contavano. E questo salvataggio del Parma è stato molto importante per lui. Prima di lui, Fabregas era il favorito per la panchina dell'Inter. Conoscevo il progetto di Como. I proprietari sono indonesiani (gli Hartono, ndr), tra le persone più ricche dell'Asia. Vogliono costruire un nuovo stadio. Hanno anche un progetto per un aeroporto per aerei privati ed elicotteri, che si collegherà con Milano. Se hai un volo da Milano, puoi arrivarci molto velocemente. Esattamente quello che è successo nel 1990/1991, quando è nato Calciomercato. Arrivavi in hotel, nella zona del Lago di Como, e tutto era come nei film, come ne 'La Dolce Vita'!".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:55 Qui Atalanta - A Zingonia anche gli ultimi nazionali. In cinque a parte
- 17:40 Becali: "Non credevo che Chivu avrebbe salvato il Parma. Invece..."
- 17:26 Sky - Inter, due allenamenti per valutare la condizione del gruppo. Lautaro...
- 17:12 Lukaku nel prime all'Inter grazie a Conte: "Allenamento con lo sparapalloni e Vanoli"
- 16:57 CONTE svela il MOTIVO del suo ADDIO e la sua PREVISIONE SBAGLIATA sull'INTER
- 16:43 Le voci aumentano, ma Bastoni ha un solo obiettivo per il futuro
- 16:30 Braida: "Malagò o Galliani per la presidenza FIGC? Cito il Paron Rocco"
- 16:16 Zola: "Nazionale, si intravede qualcosa. Ma c'è da lavorare per produrre calciatori top"
- 16:02 Leysen: "Il sogno della Serie A dopo aver affrontato l'Inter"
- 15:49 Brocchi: "Pio bomber azzurro per 10 anni. Barella e Bastoni sempre in campo"
- 15:35 Sky - Lavoro di scarico per Zielinski e Carlos Augusto. Stankovic e Bonny...
- 15:21 Nazionale Femminile, con la Finlandia in palio il pass per il Mondiale: 5 interiste convocate
- 15:07 Mout in ascesa, Baccin lo segue per la prossima stagione
- 14:54 Oddo: "Camarda non ha saputo aspettare. Doveva fare come Pio Esposito"
- 14:40 L'Inter è più british che mai: i tre inglesi finalmente a disposizione
- 14:27 Serie A Women e Athora Italia celebrano in campo le donne 'capitane della propria vita'
- 14:14 Conte e l'addio all'Inter: "Dopo lo Scudetto ci fu quella riunione..."
- 14:00 videoUn INTER CLUB da oltre 180 ISCRITTI in un paese di 4MILA abitanti: la storia dell'IC CAPRI LEONE
- 13:51 Lega Calcio contro la violenza sulle donne: le iniziative della 12esima giornata
- 13:38 Romano: "Napoli, Seba Esposito possibile idea per gennaio". E l'Inter...
- 13:23 La Polonia di Zielinski cambia ct? Spunta l'idea Runjaic per il dopo Urban
- 13:09 Inter-Genoa, trasferte vietate ai residenti nelle province di Genova e Napoli
- 12:55 Footy Headlines - Inter, svelate le immagini della terza maglia per il 2027-28
- 12:41 Il bilancio di Cocchi tra Padova e Nazionale: "Sono soddisfatto del mio rendimento, ma c'è da migliorare"
- 12:27 Reina: "Lo strapotere dell'Inter è evidente, ma Gattuso non rallenterà"
- 12:14 Oddo: "Il primo posto della Lazio non è un caso, è frutto di Gattuso. Può restare lì fino alla fine"
- 12:00 videoProvstgaard, Alisson, Anguissa, Jeltsch: i PALETTI di OAKTREE?
- 11:45 FIFA, tre candidati per la presidenza: Diallo e Tashima sfidano Infantino
- 11:30 Il Barcellona non molla Bastoni, è un pallino del ds Deco. Dipende da Flick
- 11:16 TS - Premier Inter, a Bergamo la prima coi tre inglesi a disposizione
- 11:02 TS - Inter U23, introiti scontati: quanti giovani interessanti
- 10:48 Inter e Nike insieme per una nuova Air Force 1: la sneaker nerazzurra debutta il 19 novembre
- 10:34 Ranocchia: "Ero apatico, mi tremavano le gambe". E la fascia...
- 10:20 Il Giorno - Jeltsch, Alisson, Anguissa: i nomi sul taccuino dell'Inter tra gennaio e l'estate
- 10:06 CdS - Bastoni, piede caldo: terzo in A in una particolare statistica
- 09:52 Darmian: "Inter, sei anni bellissimi ma volevo continuare. Inzaghi? Dico che..."
- 09:38 CdS - Inter a caccia del terzo clean sheet di fila: non accade da sei mesi
- 09:24 Bonazzoli: "Zanetti e Samuel ti facevano capire con l'atteggiamento. Ho un rammarico"
- 09:10 Maran e il trionfo con l'Albania: "Tanti "italiani" e un Manaj nel pieno della maturità"
- 08:56 Mendy: "Difficile contrastare l'Inter. Attaccanti in A? Impressionato da due nerazzurri"
- 08:42 Hernanes: "Inter più forte, ma la Lazio può fare come il Leicester. E dopo il derby..."
- 08:28 GdS - Bastoni nella sua Bergamo per ritrovarsi dopo l'azzurro. In quale posizione?
- 08:14 CdS - Calhanoglu e l'Inter avanti insieme: volontà comune e i perché della scelta
- 08:00 GdS - Inter, idea Provstgaard: c'è il prezzo per il danese. Che ha già vinto una Champions
- 02:30 AIC, approvato il bilancio del Fondo di Fine Carriera: 20,5 mln liquidati
- 01:30 Presidenza FIFA, il Giappone ufficializza la candidatura di Kozo Tashima
- 00:00 La forza sconosciuta dell'Inter: avrà ragione Ausilio?
- 23:43 Inter Women, niente impresa a Madrid. Magull: "Punite da due episodi"
- 23:29 Gautieri: "Inter e Roma si giocheranno il titolo. Sulla Lazio..."
- 23:15 Tiri totali, l'Inter ci prova sempre: i numeri a confronto con la Roma
- 23:01 GdS - Inter, nove partite per chiudere l'anno: Provedel avrà le sue chance
- 22:47 Maresca ritrova l'Inter dopo quasi un anno: l'ultima volta fu vittoria
- 22:34 Cambiaghi dopo la sconfitta di Madrid: "Orgogliose di aver alzato il livello"
- 22:21 Jaselli a FcIN: "Lautaro come Meazza, lui e Pio lo supereranno"
- 22:07 Inter Women ko a Madrid, Sassarini: "Prestazione decisamente positiva"
- 21:51 Frosinone, Calò: "Possiamo salvarci. E ora contro Milan e Inter..."
- 21:37 Pressing alto in Serie A: Inter seconda, comanda il Frosinone
- 21:23 Qui Atalanta - Sarri riabbraccia i primi nazionali. Raspadori e Bellanova recuperati
- 21:09 Inter Women sconfitta a Madrid: il Real vince 3-1, nerazzurre in 10 per più di un tempo
- 20:54 Ranking FIFA - La Spagna chiude il 2026 al primo posto. Italia 14esima
- 20:40 Buonfiglio: "Chi preferisco tra Galliani e Malagò? Non lo dico nemmeno sotto tortura"
- 20:25 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 20:10 Hristov: "Pio Esposito e l'esultanza, vi racconto com'è nata. E allo Spezia..."
- 19:56 Sneijder e la semifinale del 2010: "Mourinho fece sembrare il Barcellona una squadra normale"
- 19:42 Costacurta: "L'Inter resta la più forte in Italia. Ma deve capire una cosa"
- 19:28 Balotelli: "Mourinho faceva giochetti psicologici". Poi l'aneddoto su un Chievo-Inter
- 19:13 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 19:00 Rivivi la diretta! Riecco la THULA, le ultime verso ATALANTA-INTER. Un DIFENSORE a GENNAIO? NOMI e IDEE
- 18:56 Donnet, CEO Generali: "Siamo più forti che mai coi business diversificati"
- 18:42 Conte: "Vicino alla Juve prima di andare all'Inter, poi presero Sarri"