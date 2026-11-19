Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha parlato a Radio Kiss Kiss dei fratelli Esposito, evidenziandone le qualità partendo da Sebastiano. Di seguito le sue parole riprese da TuttoNapoli: “Sebastiano è un calciatore di grandissima qualità. Si preferisce al fratello sotto l'aspetto tecnico, è vero. Sebastiano è un talento puro, ma io credo che proprio gli Esposito abbiano un DNA diverso: sono dei talenti”.

Poi entra nel dettaglio sull'attaccante dell'Inter: "Pio è un giocatore più fisico, un centravanti vecchio stampo, alla Vieri, alla Toni. Per me può diventare un grandissimo campione. Sebastiano è un giocatore diverso, che copre la zona d'attacco, ma non è una prima punta", ha detto.