In casa Juventus tiene banco il futuro della panchina e la possibile non conferma di Luciano Spalletti a fine stagione. Tra i nomi accostati alla Vecchia Signora figurano quelli di Antonio Conte e Simone Inzaghi, due allenatori dalle caratteristiche differenti ma entrambi con importanti esperienze ai vertici del calcio italiano.

Juventus, Di Napoli sceglie Inzaghi per il dopo Spalletti

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha espresso la propria preferenza per l'ex allenatore dell'Inter, ritenendolo un profilo particolarmente adatto a un progetto che punti a coniugare competitività e sostenibilità economica. Secondo l'ex attaccante, l'esperienza maturata da Inzaghi sulla panchina nerazzurra rappresenterebbe un elemento importante per la Juventus, soprattutto nell'ottica di costruire una squadra capace di competere per obiettivi ambiziosi senza necessariamente ricorrere a investimenti particolarmente onerosi.

Di Napoli: "Sceglierei Inzaghi, si può vincere anche rispettando il budget"

Di Napoli ha motivato così la propria scelta: "Oggi sceglierei Inzaghi, perché è abituato a questo. L'Inter ha vinto spendendo poco e vuol dire che è possibile vincere anche rimanendo nel budget", ha concluso.