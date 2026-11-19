Il futuro di Jan Urban sulla panchina della Polonia di Zielinski è sempre più incerto. Una sola vittoria nelle ultime otto partite e il penultimo posto nel gruppo 4 della Nations League hanno alimentato le critiche, spingendo la federazione a valutare un possibile cambio di guida tecnica, nonostante il contratto in scadenza a novembre 2027.

Tra i principali candidati alla successione c'è Kosta Runjaic, recentemente esonerato dall'Udinese dopo il pesante 5-2 contro la Roma. Come riportato da Il Messaggero Veneto, il tecnico tedesco conosce bene il calcio polacco, avendo allenato per sette anni il Pogon Stettino e per due stagioni il Legia Varsavia. In corsa anche Jerzy Brzeczek, attuale ct dell'Under 21, e Maciej Skorza, ex allenatore del Lech Poznan.