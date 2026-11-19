Momento delicato in casa Napoli, dove la società ha deciso di cancellare la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino. Una scelta arrivata a poche ore dall'annuncio dell'incontro con i giornalisti, inizialmente previsto per domani, e che conferma la volontà del club di limitare le uscite pubbliche dell'allenatore in un momento complicato sul piano dei risultati. La decisione della società guidata da Aurelio De Laurentiis arriva mentre gli azzurri cercano di ritrovare continuità e serenità dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.
Napoli, cancellata la conferenza di Allegri: la decisione del club
Il Napoli ha comunicato un cambio di programma rispetto agli appuntamenti con la stampa. La conferenza di presentazione della partita contro il Torino, annunciata nella mattinata, è stata successivamente annullata. La società ha inoltre precisato quali saranno le modalità di comunicazione nelle prossime settimane: "Verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente le organizzerà quando lo riterrà necessario".
Milinkovic-Savic: "Dobbiamo rimanere lucidi e ritrovare i risultati"
Nel frattempo, a parlare del momento attraversato dal Napoli è stato Vanja Milinkovic-Savic, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il portiere serbo, grande ex della prossima sfida contro il Torino, ha ribadito la determinazione del gruppo nel voler superare le difficoltà incontrate in questa prima parte della stagione. "La voglia c'è, è sempre la stessa come all'inizio del campionato, quindi ci siamo. È molto importante rimanere lucidi, quindi anche tranquilli di testa e così possiamo ritrovare risultati. Sarà una partita difficile, visti i loro risultati. Però comunque noi dobbiamo essere noi stessi e cercare sempre i tre punti".
Autore: Ludovica Ferrante
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