Le ultime due gare del 2026 della Nazionale italiana femminile coincidono con quelle più importanti dell'intero anno: il 1° e 5 dicembre, infatti, le azzurre si giocano contro la Finlandia la qualificazione ai prossimi Mondiali, con l'obiettivo di partecipare per la terza volta consecutiva alla fase finale della competizione.

Per questi appuntamenti, il Ct Andrea Soncin ha deciso di puntare su 29 calciatrici: le novità sono rappresentate dalle centrocampiste Moraca e Santi, alla prima convocazione in Nazionale maggiore come l’attaccante Distefano. Tornano invece in gruppo De Rita, già chiamata per due amichevoli nel 2024, e insieme a lei anche Linari e Bonfantini.

La squadra si allenerà a Coverciano da martedì 24 a domenica 29 novembre, il giorno in cui prenderà il via la missione in terra finlandese. Subito dopo il match dell’Helsinki Football Stadium il gruppo farà rientro nel Centro Tecnico Federale, dove riprenderà la preparazione in vista del debutto allo stadio ‘Ernesto Iacovone’, pronto a colorarsi di azzurro - come successo con i sold-out fatti registrare nel 1989 dalla Nazionale maschile e dall’Under 18 ai recenti Giochi del Mediterraneo - per spingere Girelli e compagne verso l’ambito traguardo.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE:

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Laura Giuliani (Stoccarda);

Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Aurora De Rita (Como 1907), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giuseppina Moraca (Como 1907), Irene Santi (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Como 1907), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Gaia Distefano (Parma), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).