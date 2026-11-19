Tra John Stones, Djed Spence e Curtis Jones, l'Inter ha speso 73 milioni di euro per 748 minuti in campo finora. Sono dati riportati oggi da Tuttosport, che evidenzia come dieci giocatori dell’Inter hanno messo insieme più minuti dei tre inglesi che poco più indietro ci sono Calhanoglu a 728 e Pio Esposito a 693.

Spence è già quello che ha giocato più di tutti, nonostante abbia esordito per ultimo: 362 minuti, 7 presenze di cui 3 da titolare. Segue Jones: 242 minuti, 5 apparizioni, 2 da titolare. Infine Stones: 144 minuti, 4 gare, 1 dall’inizio. Tutti e tre hanno avuto problemi fisici. "Per la prima volta, se non ci saranno contrattempi nei prossimi giorni, Chivu potrà dunque averli contemporaneamente a disposizione, facendo così scattare quel progetto di “Inter formato Premier” che il club aveva immaginato in estate per alzare soprattutto ritmi ed esperienza in Champions", si legge sul quotidiano.