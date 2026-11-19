Dopo aver parlato estesamente della Serie C, di cui è vicepresidente, Gianfranco Zola si è soffermato anche sul momento storico della Nazionale italiana di Roberto Mancini, reduce da due partite con Francia e Belgio terminate con epilogo opposto: "Al di là dell’ultima sconfitta, che è stata dolorosa, si intravede qualcosa: buone prestazioni, giovani interessanti che possono crescere in questo contesto - le parole del coordinatore azzurro per i progetti delle attività giovanili -. C’è però anche la presa di coscienza che ci sono realtà che qualitativamente sono più avanti di noi. Siamo competitivi, sì, ma c’è da lavorare ancora tanto, per produrre calciatori che si distinguano in maniera importante. La differenza con il Belgio, del resto, è stata su due o tre giocatori, niente di più, ma le differenze qualitative ci hanno penalizzato molto".