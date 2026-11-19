In attesa che torni il campionato di Serie A, sui quotidiani si parla di mercato e di Inter, guardando a gennaio ma anche all'estate prossima. "Si cerca un marcatore arcigno, un nuovo Acerbi che possa sostituire quello a cui non è stato rinnovato il contratto al 30 giugno scorso - riporta Il Giorno -. La partita di mercoledì prossimo contro lo Stoccarda potrebbe essere l’occasione per valutare Finn Jeltsch. Klopp lo ha inserito nelle ultime due convocazioni e contro l’Olanda ha esordito nella nazionale maggiore della Germania. La crescita improvvisa non aiuta: costa già una sessantina di milioni".
"Guardando più in là, Marotta potrebbe invece tornare a scandagliare il mondo dei colpi a zero. Da tempo piace Anguissa, che non ha ancora rinnovato col Napoli e ha caratteristiche mancanti nel reparto di mezzo, dove potrebbe non prolungare Mkhitaryan e c’è sempre Calhanoglu ancora in scadenza. Sempre a fine anno si prenderà una decisione riguardo ai pali, viste le titubanze di Josep Martinez. Se lo spagnolo dovesse trovare stabilità, sarebbe un investimento in meno da dover fare, altrimenti occhio a un possibile ritorno di fiamma per Alisson Becker da Liverpool".
Autore: Antonio Di Chiara
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