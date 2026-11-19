Daniele Adani si racconta senza filtri. Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l'ex difensore ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della propria carriera televisiva, soffermandosi sull'addio a Sky, sulla scelta di rimanere in Rai nonostante una proposta economicamente molto più vantaggiosa da parte di DAZN e sul rapporto con Antonio Cassano. Spazio anche alla fine della Bobo TV, un'esperienza che Adani ricorda con affetto, ma che considera definitivamente conclusa.

Adani e l'addio a Sky: "Ci sono stato male"

Tra i passaggi più significativi dell'intervista, Adani è tornato sulla separazione da Sky, avvenuta nell'estate del 2021. Una decisione che, come spiegato dall'ex calciatore, non fu una sua scelta e che inizialmente visse con grande amarezza. "Io ci sono stato male quando andai via da Sky nel 2021. Non era giusto, è stata un'ingiustizia, ho accettato da professionista. Non ho scelto io e l'ho accettato. Ora ringrazio quel percorso". L'ultima telecronaca per l'emittente fu Inghilterra-Danimarca, semifinale degli Europei del 2021, al fianco di Riccardo Trevisani. Proprio al termine di quella partita arrivò il primo contatto con la Rai. "Mentre scendo le scale di Wembley, mi ha subito chiamato Giulio Delfino della Rai e mi ha chiesto di parlare. Gli ho detto che tornavo a casa e ne avremmo parlato".

Adani rivela: "DAZN mi offriva quasi il triplo, ma ho scelto la Rai"

L'ex difensore ha poi svelato un retroscena di mercato televisivo, raccontando di aver rifiutato un'importante proposta di DAZN pur di continuare il proprio percorso in Rai. "Due anni fa mi ha chiamato DAZN e mi avrebbe offerto un contratto forte, importante e lungo, più lungo di quello della Rai. Economicamente quasi triplo". Una scelta dettata soprattutto dal legame costruito con i colleghi e dalla fiducia ricevuta dall'azienda, che gli aveva affidato anche le telecronache della Nazionale. "Ringraziando DAZN, ho detto che rimanevo in Rai per la famiglia creata. La Rai senza che lo chiedessi mi aveva affidato la telecronaca della Nazionale. Io faccio le cose per passione, sia professionale che umana".

Il rapporto con Cassano: "È l'unica persona a cui concedo tutto"

Adani si è soffermato anche sul rapporto personale e professionale con Antonio Cassano, con cui condivide l'esperienza di Viva el Futbol insieme a Nicola Ventola. Un legame profondo, caratterizzato da grande fiducia reciproca, ma anche dalla necessità di gestire personalità differenti. "Antonio c'è sempre ma sente l'esigenza di essere coinvolto. Io gli dico sempre: 'Sei l'unica persona a cui concedo tutto'. Per la lealtà, la passione, la faccia che mi dimostra che è sempre quella. Anche in alcune gestioni che a volte sono totalmente assurde". L'ex difensore ha ammesso che lavorare con Cassano richiede pazienza e sensibilità, sottolineando però quanto apprezzi la sua autenticità. "Lui si butta nel fuoco per te anche se la pensa diversamente da te. Lui dice sempre che chi lo comprende di più di tutti siamo io e sua moglie Carolina. Io lo faccio col cuore, mi viene naturale".

Bobo TV, Adani chiude a una reunion: "È archiviata per sempre"

Infine, Adani ha affrontato il tema della rottura della Bobo TV, il progetto condiviso in passato con Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Nonostante i ricordi positivi, l'ex calciatore non sembra avere alcuna intenzione di tornare sui propri passi. "Fino a quel momento della rottura comunque lo ricordo e sono grato di averlo vissuto. Da quando ci siamo separati, ma sono anche quasi contento che si sia fermato. Meglio così". Alla domanda su una possibile reunion, Adani è stato categorico: "Dal mio punto di vista, credo che neanche se ne parlerà, è una cosa archiviata per sempre". Nessun rancore, dunque, ma la convinzione che quella fase della sua vita sia ormai terminata: "Auguro il meglio io, non si vive di rancore per com'è andata. Senza portare rancore, ma con la fermezza e la consapevolezza che non ci sarà più quel tempo".