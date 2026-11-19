Daniele Adani si racconta senza filtri. Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l'ex difensore ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della propria carriera televisiva, soffermandosi sull'addio a Sky, sulla scelta di rimanere in Rai nonostante una proposta economicamente molto più vantaggiosa da parte di DAZN e sul rapporto con Antonio Cassano. Spazio anche alla fine della Bobo TV, un'esperienza che Adani ricorda con affetto, ma che considera definitivamente conclusa.
Adani e l'addio a Sky: "Ci sono stato male"
Tra i passaggi più significativi dell'intervista, Adani è tornato sulla separazione da Sky, avvenuta nell'estate del 2021. Una decisione che, come spiegato dall'ex calciatore, non fu una sua scelta e che inizialmente visse con grande amarezza. "Io ci sono stato male quando andai via da Sky nel 2021. Non era giusto, è stata un'ingiustizia, ho accettato da professionista. Non ho scelto io e l'ho accettato. Ora ringrazio quel percorso". L'ultima telecronaca per l'emittente fu Inghilterra-Danimarca, semifinale degli Europei del 2021, al fianco di Riccardo Trevisani. Proprio al termine di quella partita arrivò il primo contatto con la Rai. "Mentre scendo le scale di Wembley, mi ha subito chiamato Giulio Delfino della Rai e mi ha chiesto di parlare. Gli ho detto che tornavo a casa e ne avremmo parlato".
Adani rivela: "DAZN mi offriva quasi il triplo, ma ho scelto la Rai"
L'ex difensore ha poi svelato un retroscena di mercato televisivo, raccontando di aver rifiutato un'importante proposta di DAZN pur di continuare il proprio percorso in Rai. "Due anni fa mi ha chiamato DAZN e mi avrebbe offerto un contratto forte, importante e lungo, più lungo di quello della Rai. Economicamente quasi triplo". Una scelta dettata soprattutto dal legame costruito con i colleghi e dalla fiducia ricevuta dall'azienda, che gli aveva affidato anche le telecronache della Nazionale. "Ringraziando DAZN, ho detto che rimanevo in Rai per la famiglia creata. La Rai senza che lo chiedessi mi aveva affidato la telecronaca della Nazionale. Io faccio le cose per passione, sia professionale che umana".
Il rapporto con Cassano: "È l'unica persona a cui concedo tutto"
Adani si è soffermato anche sul rapporto personale e professionale con Antonio Cassano, con cui condivide l'esperienza di Viva el Futbol insieme a Nicola Ventola. Un legame profondo, caratterizzato da grande fiducia reciproca, ma anche dalla necessità di gestire personalità differenti. "Antonio c'è sempre ma sente l'esigenza di essere coinvolto. Io gli dico sempre: 'Sei l'unica persona a cui concedo tutto'. Per la lealtà, la passione, la faccia che mi dimostra che è sempre quella. Anche in alcune gestioni che a volte sono totalmente assurde". L'ex difensore ha ammesso che lavorare con Cassano richiede pazienza e sensibilità, sottolineando però quanto apprezzi la sua autenticità. "Lui si butta nel fuoco per te anche se la pensa diversamente da te. Lui dice sempre che chi lo comprende di più di tutti siamo io e sua moglie Carolina. Io lo faccio col cuore, mi viene naturale".
Bobo TV, Adani chiude a una reunion: "È archiviata per sempre"
Infine, Adani ha affrontato il tema della rottura della Bobo TV, il progetto condiviso in passato con Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Nonostante i ricordi positivi, l'ex calciatore non sembra avere alcuna intenzione di tornare sui propri passi. "Fino a quel momento della rottura comunque lo ricordo e sono grato di averlo vissuto. Da quando ci siamo separati, ma sono anche quasi contento che si sia fermato. Meglio così". Alla domanda su una possibile reunion, Adani è stato categorico: "Dal mio punto di vista, credo che neanche se ne parlerà, è una cosa archiviata per sempre". Nessun rancore, dunque, ma la convinzione che quella fase della sua vita sia ormai terminata: "Auguro il meglio io, non si vive di rancore per com'è andata. Senza portare rancore, ma con la fermezza e la consapevolezza che non ci sarà più quel tempo".
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - News
Altre notizie
- 20:47 Fattore ultimo quarto d'ora di gara: l'Inter è la squadra più incisiva del campionato
- 20:33 Di Napoli punta su Inzaghi per la Juve: "All'Inter ha vinto spendendo poco"
- 20:19 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 20:05 fcinRetroscena Vuskovic: offerto all'Inter la scorsa estate. I dettagli
- 19:50 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 19:35 Napoli, tegola per Allegri: frattura lombare per Meret, due mesi di stop
- 19:21 Adani: "Sky? Un'ingiustizia. Ho rifiutato il triplo da DAZN". Su Cassano e la Bobo TV...
- 19:07 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 18:52 È Thuram il vincitore del Goal Of The Month nerazzurro di ottobre
- 18:36 UFFICIALE - Runjaic rescinde con l'Udinese: può tornare ad allenare subito
- 18:22 Juve, Spalletti ai saluti? Giannichedda: "Con Conte dovresti tornare sul mercato"
- 18:08 In attesa del tesseramento, Capin ha già esordito con l'Inter
- 17:55 Qui Atalanta - A Zingonia anche gli ultimi nazionali. In cinque a parte
- 17:40 Becali: "Non credevo che Chivu avrebbe salvato il Parma. Invece..."
- 17:26 Sky - Inter, due allenamenti per valutare la condizione del gruppo. Lautaro...
- 17:12 Lukaku nel prime all'Inter grazie a Conte: "Allenamento con lo sparapalloni e Vanoli"
- 16:57 CONTE svela il MOTIVO del suo ADDIO e la sua PREVISIONE SBAGLIATA sull'INTER
- 16:43 Le voci aumentano, ma Bastoni ha un solo obiettivo per il futuro
- 16:30 Braida: "Malagò o Galliani per la presidenza FIGC? Cito il Paron Rocco"
- 16:16 Zola: "Nazionale, si intravede qualcosa. Ma c'è da lavorare per produrre calciatori top"
- 16:02 Leysen: "Il sogno della Serie A dopo aver affrontato l'Inter"
- 15:49 Brocchi: "Pio bomber azzurro per 10 anni. Barella e Bastoni sempre in campo"
- 15:35 Sky - Lavoro di scarico per Zielinski e Carlos Augusto. Stankovic e Bonny...
- 15:21 Nazionale Femminile, con la Finlandia in palio il pass per il Mondiale: 5 interiste convocate
- 15:07 Mout in ascesa, Baccin lo segue per la prossima stagione
- 14:54 Oddo: "Camarda non ha saputo aspettare. Doveva fare come Pio Esposito"
- 14:40 L'Inter è più british che mai: i tre inglesi finalmente a disposizione
- 14:27 Serie A Women e Athora Italia celebrano in campo le donne 'capitane della propria vita'
- 14:14 Conte e l'addio all'Inter: "Dopo lo Scudetto ci fu quella riunione..."
- 14:00 videoUn INTER CLUB da oltre 180 ISCRITTI in un paese di 4MILA abitanti: la storia dell'IC CAPRI LEONE
- 13:51 Lega Calcio contro la violenza sulle donne: le iniziative della 12esima giornata
- 13:38 Romano: "Napoli, Seba Esposito possibile idea per gennaio". E l'Inter...
- 13:23 La Polonia di Zielinski cambia ct? Spunta l'idea Runjaic per il dopo Urban
- 13:09 Inter-Genoa, trasferte vietate ai residenti nelle province di Genova e Napoli
- 12:55 Footy Headlines - Inter, svelate le immagini della terza maglia per il 2027-28
- 12:41 Il bilancio di Cocchi tra Padova e Nazionale: "Sono soddisfatto del mio rendimento, ma c'è da migliorare"
- 12:27 Reina: "Lo strapotere dell'Inter è evidente, ma Gattuso non rallenterà"
- 12:14 Oddo: "Il primo posto della Lazio non è un caso, è frutto di Gattuso. Può restare lì fino alla fine"
- 12:00 videoProvstgaard, Alisson, Anguissa, Jeltsch: i PALETTI di OAKTREE?
- 11:45 FIFA, tre candidati per la presidenza: Diallo e Tashima sfidano Infantino
- 11:30 Il Barcellona non molla Bastoni, è un pallino del ds Deco. Dipende da Flick
- 11:16 TS - Premier Inter, a Bergamo la prima coi tre inglesi a disposizione
- 11:02 TS - Inter U23, introiti scontati: quanti giovani interessanti
- 10:48 Inter e Nike insieme per una nuova Air Force 1: la sneaker nerazzurra debutta il 19 novembre
- 10:34 Ranocchia: "Ero apatico, mi tremavano le gambe". E la fascia...
- 10:20 Il Giorno - Jeltsch, Alisson, Anguissa: i nomi sul taccuino dell'Inter tra gennaio e l'estate
- 10:06 CdS - Bastoni, piede caldo: terzo in A in una particolare statistica
- 09:52 Darmian: "Inter, sei anni bellissimi ma volevo continuare. Inzaghi? Dico che..."
- 09:38 CdS - Inter a caccia del terzo clean sheet di fila: non accade da sei mesi
- 09:24 Bonazzoli: "Zanetti e Samuel ti facevano capire con l'atteggiamento. Ho un rammarico"
- 09:10 Maran e il trionfo con l'Albania: "Tanti "italiani" e un Manaj nel pieno della maturità"
- 08:56 Mendy: "Difficile contrastare l'Inter. Attaccanti in A? Impressionato da due nerazzurri"
- 08:42 Hernanes: "Inter più forte, ma la Lazio può fare come il Leicester. E dopo il derby..."
- 08:28 GdS - Bastoni nella sua Bergamo per ritrovarsi dopo l'azzurro. In quale posizione?
- 08:14 CdS - Calhanoglu e l'Inter avanti insieme: volontà comune e i perché della scelta
- 08:00 GdS - Inter, idea Provstgaard: c'è il prezzo per il danese. Che ha già vinto una Champions
- 02:30 AIC, approvato il bilancio del Fondo di Fine Carriera: 20,5 mln liquidati
- 01:30 Presidenza FIFA, il Giappone ufficializza la candidatura di Kozo Tashima
- 00:00 La forza sconosciuta dell'Inter: avrà ragione Ausilio?
- 23:43 Inter Women, niente impresa a Madrid. Magull: "Punite da due episodi"
- 23:29 Gautieri: "Inter e Roma si giocheranno il titolo. Sulla Lazio..."
- 23:15 Tiri totali, l'Inter ci prova sempre: i numeri a confronto con la Roma
- 23:01 GdS - Inter, nove partite per chiudere l'anno: Provedel avrà le sue chance
- 22:47 Maresca ritrova l'Inter dopo quasi un anno: l'ultima volta fu vittoria
- 22:34 Cambiaghi dopo la sconfitta di Madrid: "Orgogliose di aver alzato il livello"
- 22:21 Jaselli a FcIN: "Lautaro come Meazza, lui e Pio lo supereranno"
- 22:07 Inter Women ko a Madrid, Sassarini: "Prestazione decisamente positiva"
- 21:51 Frosinone, Calò: "Possiamo salvarci. E ora contro Milan e Inter..."
- 21:37 Pressing alto in Serie A: Inter seconda, comanda il Frosinone
- 21:23 Qui Atalanta - Sarri riabbraccia i primi nazionali. Raspadori e Bellanova recuperati