Dovrà attendere gli ultimi 90 minuti, l'Inter di Andrea Zanchetta, per avere la certezza del secondo posto nel campionato Primavera 1 e quindi del passaggio automatico alle semifinali Scudetto. Il Sassuolo di Emiliano Bigica, terzo in classifica, ha infatti superato per 2-0 il Lecce mantenendosi a due punti di distanza dai nerazzurri. Le reti portano la firma di Claudio Parlato che al 65esimo sblocca il risultato con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e di Borna Knezovic che dopo pochi istanti suggella il successo neroverde.