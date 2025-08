Si ufficialmente è alzato il sipario sopra la stagione calcistica 2025/26 anche per l'Inter Primavera di Benito Carbone. I nerazzurrini, campioni d'Italia in carica dopo la spettacolare stagione condotta dal gruppo di Andrea Zanchetta, sono tornati in campo e iniziato il lavoro di preparazione per i primi impegni ufficiali. In attesa del fischio d'inizio del campionato, questo pomeriggio alle 18.30 l'Under 20 nerazzurra scenderà sul rettangolo verde del KONAMI Football Centre per la prima gara amichevole in programma contro la Varesina.

Dopo l'impegno di oggi contro la Varesina seguirà, tra il 7 e l’8 agosto, il Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo da disputare contro l'Atalanta, prima dell'inizio ufficiale del Campionato, in programma per il 16 agosto alle 18.00 che la squadra di Carbone inaugurerà in casa del Monza.