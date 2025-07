Benny Carbone, allenatore dell’Inter Primavera, si è concesso ai microfoni di Inter Tv per parlare dell’inizio di questa nuova avventura. "Allenare l'Inter in questo momento è un'emozione grande, il fatto di essere tifoso interista, di aver indossato la maglia dell'Inter, il senso di appartenenza che abbiamo noi interisti e che cerchiamo di trasmettere agli altri, quindi essere qui alla guida della Primavera è un sogno che si avvera. Sono emozioni bellissime che mi porto dentro da tanto tempo e adesso adesso sta a me cercare di fare bene", le sue parole.

Come ha trovato il gruppo?

"È il mio gruppo, me lo porto dietro dall'U18, concordo tanto dall'anno scorso, abbiamo fatto ottime cose e i ragazzi sono migliorati tantissimo. Chiaro che questo è un anno importante per lo staff e per i giocatori che devono migliorare e crescere e noi dobbiamo puntare su questo".

Questo è un momento importante per mettere benzina nelle gambe.

"È stato l'unico momento in cui potevamo allenarsi, abbiamo forzato per mettere tanta benzina dentro perché poi non avremo più tempo. Faremo tante partite tra campionato, Youth League, Coppa Italia e Supercoppa. In tutte queste partite dobbiamo pensare di portare il risultato a casa".

Quali sono i valori che vuole trasmettere ai giocatori?

"I valori sono quelli del senso di appartenenza per la maglia che indossiamo, una delle più prestigiose nel mondo. Valori che dobbiamo portarci dietro, per la squadra, il club, i tifosi. Abbiamo il dovere di portarli fino in fondo".