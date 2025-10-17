Un'Inter U23 cinica sconfigge l'Alcione Milano e passa allo stadio Breda di Sesto San Giovanni per 1-2, con doppietta di Nino La Gumina. I ragazzi di Vecchi hanno sfruttato le poche occasioni avute nel primo tempo, sbloccandola nel finale della prima frazione. Bravo La Gumina, freddo da solo davanti ad Agazzi su assist di Kamaté al 41' e impeccabile dal dischetto nel recupero. Nella ripresa l'Alcione ha spinto alla ricerca del pari, riuscendo a riaprire la partita nel finale: all'82' Marconi ha realizzato l'1-2. Ultimi minuti d'apprensione quindi per l'Inter U23, che però ha tenuto senza concedere ulteriori occasioni. Ora, in attesa delle altre partite del weekend, l'Inter U23 è al terzo posto in classifica.
IL TABELLINO
Alcione Milano-Inter U23 1-2
Marcatori: La Gumina 41' e 45'+3 (su rigore), Marconi (82')
Ammoniti: Cocchi, Kaczmarski (I) e Invernizzi (A)
ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Scuderi, Giorgeschi, Ciappellano, Pirola; Bright (dal 61' Invernezzi), Galli, Renault (dal 61' Lopes); Pitou; Samele (dal 61' Marconi), Morselli. A disposizione: Cecchini, Chierichetti, Miculi, Muroni, Lanzi, Rebaudo, Olivieri, Lione, Gallazzi, Scuderi. Allenatore: Giovanni Cusatis
INTER (3-5-2): Calligaris; Mayé, Prestia, Stante; Cocchi (dall'86' David), Kaczmarski (dall'86' Venturini), Fiordilino, Kamaté (dal 73' Topalovic), Cinquegrano; Lavelli (dal 64' Agbonifo), La Gumina. A disposizione: Melgrati, Raimondi, Avitabile, Alexiou, Mosconi, Iddrissou, Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi
Arbitro: Luca De Angeli (sez. di Milano)
Assistenti: Davide Fedele (sez. di Lecce), Angelo Tomasi (sez. di Lecce)
Quarto ufficiale: Andrea Bortolussi (sez. di Nichelino)
Operatore FVS: Edoardo Maria Brunetti (sez. di Milano)
RIVIVI IL LIVE
Fischia tre volte De Angeli! L'Inter passa a Sesto, finisce 1-2, decide la doppietta di La Gumina.
90'+6 - Respira l'Inter, che tiene la palla lontana dalla sua area di rigore.
90'+4 - Ultimi assalti dei padroni di casa.
90'+1 - Giallo anche per Invernizzi, autore di un fallo molto simile a quello di Kaczmarski.
90' - Cinque di recupero.
88' - L'Inter fatica a guadagnare campo, Alcione che ora spinge per cercare il pareggio.
85' - Vecchi cambia, mettendo energie fresche. Escono Cocchi e Kaczmarski ed entrano David e Venturini.
IL GOL - Marconi addomestica la scodellata e colpisce male. Calligaris fuori tempo, palla in porta e partita riaperta.
82' - La riapre l'Alcione! Ha segnato Marconi. Ora è 1-2 allo stadio Breda.
79' - Lopes pericoloso. Il centrocampita dell'Alcione calcia dal centrosinistra. Palla alta, dopo deviazione.
78' - Agbonifo scatta alle spalle della difesa avversaria. Da solo davanti al portiere colpisce Agazzi. Tutto fermo però: posizione di fuorigioco.
75' - Squillo dell'Alcione: Marconi è solo a centro area, ma non inquadra lo specchio di testa. Ammonito Calligaris per proteste.
73' - Ritmi bassi ora al Breda. L'Alcione non sta riuscendo a scalfire la difesa nerazzurra. Intanto Kamaté esce dal campo, al suo posto Luka Topalovic.
67' - Ammonito Kaczmarski. Il polacco alza la gamba e colpisce con i tacchetti Galli. Primo giallo della partita.
64' - Vecchi non sta a guardare: Agbonifo rileva Lavelli.
61' - Cambia Cusatis: entrano Invernizzi, Lopes e Marconi. Escono Bright, Samele, Renault.
57' - La Gumina ancora pericoloso. Il cross di Cocchi arriva nei piedi del siciliano, che però non riesce a dare forza alla sua conclusione, sporca. Para Agazzi in presa bassa.
55' - Adesso alzano i giri del motore i padroni di casa, stabilmente nella metà campo della squadra di Vecchi.
53' - Il tiro di Morselli è alto e vola lontano dalla porta di Calligaris.
52' - Cocchi stende Pitou: altra punizione, questa volta da più vicino.
50' - Punizione dalla trequarti battuta male dall'Alcione. Calligaris blocca senza problemi in uscita.
46' - Si riparte allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Inter che conduce per 0-2 e dovrà essere brava a gestire nella ripresa.
Dopo quaranta minuti non particolarmente esaltanti, si sveglia l'Inter U23. I ragazzi di Vecchi chiudono in vantaggio 0-2 con due gol di La Gumina. Il primo è frutto di un bell'assist di Kamaté e di una dormita della difesa dell'Alcione, che non scappa a palla scoperta. Bravo poi l'attaccante siciliano a segnare, da solo davanti ad Agazzi. Nel recupero del primo tempo colpisce ancora il bomber ex Sampdoria e Cesena, che segna dal dischetto. Bravo Lavelli, alla prima da titolare, a conquistarsi il rigore, scappando via a Giorgeschi.
45'+4 - Fischia due volte De Angeli. Si ritorna negli spogliatoi sullo 0-2.
IL GOL - La Gumina apre il piattone, spiazzato Agazzi e 0-2. Palla in buca d'angolo.
45'+3 - GOOOOOOLLLLL! LA GUMINA GLACIALE!
45'+1 - Rigore confermato, La Gumina sul dischetto.
45' - Ingenuità di Giorgeschi che spinge a due mani Lavelli, scappato in area di rigore. Penalty per l'Inter. Cusatis si gioca l'intervento dell'FVS.
IL GOL - Kamaté sterza sul sinistro e crossa dalla destra a rientrare. La difesa dell'Alcione non legge bene la situazione e La Gumina, solo in area, ha vita facile. Stop di petto, destro e palla alle spalle di Agazzi
41' - GOOLLLLLLL DELL'INTER!!! LA GUMINA NON SBAGLIA! 0-1 PER I NERAZZURRI.
39' - Inter che ci prova ancora con un cross, questa volta da sinistra. Cocchi trova Lavelli che non riesce a colpire bene. Agazzi però non rischia la presa e sceglie di mettere sopra la traversa.
34' - Anche l'Inter cerca di sfondare sulle corsie. Il traversone di Cinquegrano è preda facile di Agazzi. Pochi istanti prima un'indecisione dello stesso Agazzi poteva costare caro ai padroni di casa, con Pirola che è stato bravo a evitare guai.
30' - Cross e controcross da parte dei due terzini dell'Alcione, prima Pirola e poi Scuderi. In entrambe le occasioni nessuno degli attaccanti oggi in arancio riesce a colpire.
29' - Possibile contropiede per l'Inter: Cocchi sbaglia il passaggio che poteva spalancare il campo.
23' - La squadra di Vecchi non è particolarmente precisa nella gestione della sfera. Tanti, troppi errori tecnici.
20' - Fase di stallo dopo un avvio decisamente più arrembante da parte di entrambe le squadre. L'Inter cerca di gestire il possesso palla, l'Alcione si abbassa e preferisce aspettare.
13' - Ritmi alti al Breda e l'Alcione si rende pericoloso. Cross di Scuderi molto pericoloso. Samele non riesce a colpire nel cuore dell'area piccola.
10' - Cross tagliato di Cinquegrano: la palla attraversa l'area e sfila a lato.
7' - Prestia vola più alto di tutti sul corner. La sua incornata è potente, ma Agazzi vola e la toglie dalla porta. Altro giro dalla bandierina.
6' - Inter pericolosa prima con La Gumina e poi con Cocchi. La difesa di casa si rifugia in angolo.
3' - Morselli calcia una punizione a rientrare dalla trequarti. Libera bene Prestia.
2' - Subito Inter in attacco. Lavelli sfonda sulla sinistra e prova a calciare dopo un rimpallo. La sfera finisce lontana dalla porta di Agazzi.
1' - Fischia De Angeli, si comincia! Primo possesso per i padroni di casa.
20.27 - Squadre in campo al Breda di Sesto San Giovanni. Pochi minuti al via.
Ritorna in campo l'Inter U23. Dopo la sosta nazionali i ragazzi di Stefano Vecchi sfidano l'Alcione Milano nel primo derby della storia della seconda squadra nerazzurra. Dall'altra parte una compagine, l'Alcione, organizzata e insidiosa, allenata da Giovanni Cusatis. La partita mette di fronte due club di alta classifica nel girone A di Serie C, rispettivamente la quarta e la quinta in classifica. Ecco le formazioni ufficiali, dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Calcio d'inizio alle ore 20.30.
ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Scuderi, Giorgeschi, Ciappellano, Pirola; Bright, Galli, Renault; Pitou; Samele, Morselli. A disposizione: Cecchini, Chierichetti, Miculi, Muroni, Lanzi, Rebaudo, Lopes, Olivieri, Lione, Marconi, Invernizzi, Gallazzi, Scuderi. Allenatore: Giovanni Cusatis
INTER (3-5-2): Calligaris; Mayé, Prestia, Stante; Cocchi, Kaczmarski, Fiordilino, Kamaté, Cinquegrano; Lavelli, La Gumina. A disposizione: Melgrati, Raimondi, Avitabile, Alexiou, Topalovic, Agbonifo, Venturini, David, Mosconi, Iddrissou, Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi
Arbitro: Luca De Angeli (sez. di Milano)
Assistenti: Davide Fedele (sez. di Lecce), Angelo Tomasi (sez. di Lecce)
Quarto ufficiale: Andrea Bortolussi (sez. di Nichelino)
Operatore FVS: Edoardo Maria Brunetti (sez. di Milano)
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:20 Bonanni: "Inter più forte della Roma a livello d'organico, ma i giallorossi hanno entusiasmo"
- 23:10 Lavelli in conferenza: "Grande differenza sul piano fisico tra giovanili e professionisti. Cerco di rendermi utile"
- 23:02 Passaggi totali nelle prime sei giornate, due nerazzurri in top 5: Barella sui numeri di Modric
- 22:48 Romano: "Due settimane fa nuovo tentativo dell'Al-Hilal per Ausilio. Ma lui è già al lavoro per l'Inter 2026-2027"
- 22:34 AIA, Zappi: "Gli arbitri italiani miglioreranno il sistema della comunicazione"
- 22:32 Inter U23, è tuo il primo derby! Battuto l'Alcione Milano con doppietta di La Gumina, nerazzurri terzi in classifica
- 22:20 La convinzione di Orsi: "Il Napoli deve approfittare della sfida tra Roma e Inter. E la squadra di Conte..."
- 22:05 Braida: "Scudetto, il Milan ha un'identità. Gasperini? Parla la sua storia"
- 21:51 Fontana: "San Siro, canto del cigno con le Olimpiadi? Ci saranno ancora tante partite del Milan..."
- 21:37 Roma-Inter, Braglia: "Giallorossi con identità netta e trasporto emotivo, fattore importante"
- 21:22 Marotta e Katherine Ralph all'incontro con gli Inter Club del Lazio. Poi il saluto di Akanji e Sommer
- 21:08 Roma, Svilar: "Inter tra le più forti del campionato. Ma noi siamo fortissimi e non dobbiamo temere nessuno"
- 20:54 Hernanes: "L'Inter è una squadra forte. Ma a parte Lautaro Martinez non vedo fenomeni in rosa"
- 20:39 Domani sfida nella sfida tra Lautaro e Dovbyk: in lavagna marcatori parte favorito l'argentino
- 20:25 M. Orlando: "La Roma sta over performando ma può mettere in difficoltà l'Inter. Dybala se sta bene deve giocare subito"
- 20:11 Union Saint-Gilloise, Hubert pronto al debutto con lo Charleroi: "Voglio migliorare ciò che già funziona"
- 19:57 Di Marzio: "Bisseck lascerebbe l'Inter solo per andare in club come Real Madrid o Bayern Monaco"
- 19:42 Bookies - L'Inter proseguirà la striscia positiva con la Roma: vittoria a 2,20 in un match da Under
- 19:28 Malagò: "Giusto vendere San Siro a Inter e Milan. Canto del cigno con le Olimpiadi? Triste, però..."
- 19:13 Verso Roma-Inter, i nerazzurri sono già arrivati nella Capitale. La Serie A annuncia il numero di Calligaris
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di ROMA-INTER: le PAROLE di CHIVU in CONFERENZA e le ULTIME di FORMAZIONE
- 18:54 Hernanes: "La comunicazione di Conte è diversa rispetto ad un anno fa. Inter e Milan si giocheranno lo scudetto fino alla fine"
- 18:40 Qui Roma - I convocati: Gasp con la rosa quasi al completo, fuori solo Angeliño. Prima per Bailey
- 18:25 Sala: "Sta partendo il progetto per il nuovo stadio per Inter e Milan. Ma San Siro resta un'icona"
- 18:12 Roma, l'Inter è un tabù all'Olimpico dal 2016: 8 gare senza vittorie. Nerazzurri sempre in gol nella Capitale da 11 gare
- 17:58 Roma a secco dal 2016 in casa con l'Inter, Manolas: "Sono passati nove anni, è ora di cambiare questa statistica…"
- 17:44 Se un editorialista dirimpettaio si trasforma in mandante e iettatore...
- 17:30 Fiorentina, Pioli: "Avremo un blocco di tre settimane molto pieno, lo affronteremo con positività"
- 17:16 Dalmat ricorda l'Inter di Ronaldo: "Lì era una guerra, c'erano tanti clan. Vincevamo solo grazie al talento"
- 17:02 Vieira: "Se mi aspettavo di più da Carboni? Bisogna avere la struttura giusta per aiutarlo a performare"
- 16:48 Nazionale Femminile U17, in Croazia il Round 1 di qualificazione all’Europeo: convocata l'interista Ciurleo
- 16:34 Ranking FIFA, sorpasso dell'Argentina sulla Francia al secondo posto. L'Italia sale in nona piazza
- 16:20 Questa sera Alcione-Inter U23: ecco come poterla vedere anche gratis
- 16:07 Chivu non si nasconde: "L'Inter può arrivare in fondo a tutte le competizioni. Vogliamo essere dominanti, indipendentemente dall'avversario"
- 15:52 L'hype esagerata e i 'confronti senza senso': l'idea di Chivu per gestire al meglio Pio Esposito, ormai 'giocatore internazionale'
- 15:37 Inter e non solo, Conte avvisa il Napoli: "L'obiettivo è capire che risposte diamo giocando 7 partite in 22 giorni"
- 15:23 Gasperini vs Chivu: Atalanta-Parma 2-3 è l'unico precedente ufficiale tra i due tecnici
- 15:09 Sky - Milan, lesione di basso grado per Pulisic: verrà rivalutato tra 10 giorni. Cosa filtra per il derby con l'Inter
- 14:55 Settore giovanile, il programma completo del week-end: torna in campo la Primavera di Carbone
- 14:40 Chivu a Sky: "Con Gasperini ero in gran forma. I miei giocatori stanno bene". Poi semina dubbi sull'attacco
- 14:35 Roma, Gasperini a Sky: "Mi piace molto quello che sta facendo Chivu, ho già notato delle differenze con l'Inter di Inzaghi. Lautaro? Top"
- 14:21 Corriere del Mezzogiorno - Il Napoli recupera Politano, ma Conte non corre rischi: tornerà con PSV e Inter
- 14:15 Chivu: "Domani gioca Sommer, non so quando rientra Thuram. Gasp modello, è andato via troppo presto dall'Inter"
- 14:07 Roma, Gasperini: "Inter miglior squadra insieme al Napoli, è un test per misurarci. Su Dybala e Angelino..."
- 13:52 Women’s Europa Cup, l'Inter di Piovani pesca le svedesi dell'Hacken agli ottavi di finale
- 13:38 Alcione, Cusatis: "Sfidare l'Inter U23 è un grande traguardo, vogliamo dimostrare di essere all'altezza"
- 13:23 Sky - Niente Roma-Inter per Thuram: il francese si è allenato ancora a parte. Al suo posto più Bonny di Pio Esposito
- 13:10 Bergomi: "Chivu intelligente, Esposito maturo. Akanji? Upgrade rispetto al Pavard". Poi 'spoilera' il ritorno del tifo in Curva Nord
- 12:56 Amantino Mancini 'gioca' Roma-Inter: "L'Olimpico è un piccolo vantaggio per i giallorossi, ma non sono i favoriti"
- 12:42 Roma-Inter, Dybala a caccia di un doppio traguardo statistico
- 12:28 Damiani: "L'Inter ha l'organico migliore d'Italia e una società forte: per lo scudetto se la giocherà col Napoli"
- 12:14 Julio Sergio: "Nel 2010 ci ha gelato Milito, ma era un'Inter fortissima. E domani..."
- 12:00 L'ARABIA, i casi LOOKMAN e KONÈ: le "VERITÀ" di AUSILIO. La PROBABILE di ROMA-INTER e le ULTIME
- 11:45 Di Biagio: "Esposito mix tra Toni e Vieri, ma a 20 anni è più pronto di entrambi. Chivu? Intelligenza fuori dal comune"
- 11:30 Toni: "Scudetto all'Inter, Champions al Barça. Su Esposito e Lautaro dico che..."
- 11:16 GdS - Bonny in vantaggio su Esposito: il motivo non è solo fisico
- 11:02 CdS - Calhanoglu, dubbi spariti: condizione top e sintonia totale
- 10:48 CdS - L'Inter è tornata ad alzare il muro. Ma ora arrivano i test probanti
- 10:34 Qui Roma - Gasperini recupera tutti (tranne uno) per l'Inter. In attacco sarà tridente
- 10:20 Panucci: "Roma-Inter banco di prova da scudetto. Per i nerazzurri lasciai il Real. Chivu una sorpresa? Dico che..."
- 10:06 TS - Studio sulla Champions degli ultimi 5 anni: ricchi sempre più ricchi, anche grazie al FPF
- 09:52 TS - Koné-Frattesi, scambio mai tramontato. Il futuro del centrocampista nerazzurro resta un'incognita
- 09:38 TS - Dimarco, ritorno di fiamma del Manchester United. Ma l'Inter lavora al rinnovo: i dettagli
- 09:24 Muharemovic: "Per lo Scudetto vedo due favorite. Le voci di mercato? Fanno piacere, ma adesso penso solo a una cosa"
- 09:10 GdS - Le chiavi tattiche di Roma-Inter: la probabile formazione di Chivu
- 08:56 Roma, Mancini: "L'Inter resta la più forte, ma il nostro primato è meritato. Su Lautaro e Pio Esposito..."
- 08:42 Crespo: "Lautaro è un campione e un leader, ma che malinconia vedersi raggiungere nella classifica dei bomber. Ancelotti, Mourinho e Bielsa..."
- 08:28 GdS - Tutti pazzi per Adomavicius: la scalata del "gigante bambino". Calligaris a Roma
- 08:14 CdS - C'è Bonny con Lautaro: la probabile formazione. Tre gli indisponibili
- 08:00 Da Lookman a Koné, parla Ausilio: "Vi dico tutta la verità. Chivu? Ciò che volevamo. Neymar..."