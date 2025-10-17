Ariedo Braida, dirigente sportivo, ha parlato della lotta Scudetto ai microfoni di StileTv. Di seguito le sue parole: "Ho visto un po' il Napoli e un po' il Milan, devo dire che la squadra rossonera finalmente ha un’identità. Il Milan mi è piaciuto, meritava di vincere, non ha vinto, pazienza, vincerà le prossime. Per Gasperini parla la sua storia, poi un conto è allenare la Juve, il Milan o l’Inter che sono squadre quasi sempre protagoniste e un altro è allenare, con tutto il rispetto, l’Atalanta".