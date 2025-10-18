Questa sera l'Olimpico sarà sold-out (il 75° dell’era Friedkin) per il big match tra Roma e Inter. Sugli spalti dello stadio capitolino si accomoderanno quasi 65 mila persone, con oltre 3.500 tifosi interisti nel settore ospiti. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"Prima del fischio iniziale ci sarà un importante gioco di luci, di quelli ad alto contenuto scenografico, legato ad un partner commerciale della Roma - svela la rosea -. Proprio mentre lo stadio si riempirà di bandiere e la curva Sud si colorerà di giallorosso. Già, perché anche in questa occasione ci sarà una coreografia importante, che abbraccerà tutta la curva romanista e che ha soprattutto l’intenzione di dare la spinta giusta ai ragazzi di Gasperini".