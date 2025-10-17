Il primato in classifica della Roma di Gian Piero Gasperini sarà messo alla prova domani sera, all'Olimpico, dall'Inter di Christian Chivu, che sembra essersi rilanciata in campionato ed è ora quarta a soli tre punti dalla vetta. I nerazzurri non perdono in casa dei giallorossi dal 2 ottobre 2016 (2-1 con reti di Dzeko, Banega e Manolas) e, secondo i bookmaker, la striscia positiva continuerà. Il colpo esterno interista si gioca infatti a 2,20 su Snai e 2,30 su Betflag, con il pareggio, che manca da gennaio 2021, a 3,20 e il segno «1» a 3,35 volte la posta.

Nella sfida tra il miglior attacco del campionato, quello dell'Inter con 17 reti, e la miglior difesa (solo 2 i gol subiti dalla Roma) l'Under (uscito quattro volte negli ultimi cinque scontri diretti) è in vantaggio, a 1,73, sull'Over, indicato a 2. Il Goal, a 1,77, prevale invece leggermente su NoGoal, visto a 1,97. Fra i risultati esatti in “pole”, in lavagna, l'1-1 a 5,75, seguito dallo 0-1 (come nell'ultimo precedente all'Olimpico un anno fa) a 7,50 e dall'1-0 a 9,50.