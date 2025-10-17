Giornata di vigilia speciale per gli Inter Club del Lazio, nella Top 5 delle regioni con il maggior numero di Club, ben 50, e di soci iscritti, oltre 10000. In occasione della trasferta della squadra di Cristian Chivu a Roma, i direttivi si sono riuniti per un momento di confronto e crescita insieme al Centro Coordinamento Inter Club. Presenti all’evento il Presidente e CEO Giuseppe Marotta e Katherine Ralph, Consigliera d’Amministrazione, che hanno ringraziato gli Inter Club per il costante supporto sottolineando il legame unico con la società.

La serata si è arricchita ulteriormente con il saluto di due calciatori nerazzurri, Yann Sommer e Manuel Akanji che si sono intrattenuti per un Meet&Greet regalando a tutti i presenti un momento indimenticabile tra foto, autografi e sorrisi.