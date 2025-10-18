Diverse le domande che fanno da apripista a questo Roma-Inter alle porte, prima fra tutte il rebus di formazione che sà ormai anche di pretattica per non dare riferimenti all'avversario e trovare la prima risposta stagionale che l'Olimpico potrà darà a Gasperini e Chivu. Tra tante incertezze, una cosa è certa: Matías Soulé nella Roma e Ange-Yoan Bonny nell’Inter sicuri del loro posto, come si legge su Tuttosport che sottolinea: "La vetrina spetterebbe di diritto però ai due volti di Roma e Inter, Paulo Dybala e Lautaro Martinez", ma per una ragione o per un'altra, i due argentini "non sono così sicuri di essere fra i 22 giocatori che inizieranno la partita".
"Dybala dopo i problemi muscolari accusati nella seconda metà di settembre, è tornato in campo a Firenze prima della sosta e poi è rimasto a Trigoria a lavorare e ieri Gasperini ha lasciato tutto aperto, compresi il ballottaggio con Pellegrini e l’ipotesi di una Joya 'falso nuove'". Il connazionale dirimpettaio, il capitano nerazzurro, "invece è andato negli Stati Uniti con l’Argentina, ha giocato 94 minuti col Venezuela, suo l’assist della vittoria, poi 30 minuti nella notte italiana fra il 14 e il 15 ottobre, segnando 2 gol nel 6-0 al Portorico. È carico" anche se solitamente dopo i viaggi intercontinentali ha sempre pagato qualcosa, "ma è impensabile che dica a Chivu di lasciarlo in panchina. Anche perché l’ultimo Roma-Inter, il 20 ottobre del 2024, lo ha deciso proprio lui".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
