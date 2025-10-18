Nella testa di Gasperini ci sono tanti dubbi per la formazione della Roma che questa sera sfiderà l'Inter in campionato. Il primo, secondo La Gazzetta dello Sport, riguarda l'attacco, dove resta viva l'ipotesi Dybala falso nove: se si giocherà con il centravanti, invece, Dovbyk è favorito su Ferguson. La Joya è in ballottaggio anche con Pellegrini per il posto da trequartista sinistro al fianco di Soulé, mentre l'altro al posto di Angelino si giocano una maglia Tsimikas e Rensch.