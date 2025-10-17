L'Inter è diventata una specie di tabù, all'Olimpico, per la Roma negli ultimi nove anni: in questo lasso di tempo, i giallorossi hanno perso cinque volte e pareggiato in tre occasioni negli incroci con i nerazzurri. Sconfitti l'ultima volta nella Capitale il 2 ottobre 2016: finì 2-1 (Dzeko, Banega e autogol di Icardi) .

Guardando le statistiche più dettagliatamente, inoltre, si scopre che nelle ultime undici partite, a Roma, la Beneamata è sempre andata in gol arrivando a quota 23 reti totali. L'ultima gara conclusa a zero risale al 1° marzo 2014.