"Roma-Inter è una partita verità e vale di più dei tre punti". Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport in uno dei tanti pezzi dedicati al big match dell'Olimpico. Secondo la rosea, infatti, se una delle due vincerà le idee sulla corsa scudetto sarebbero più chiare.
"Se vincesse, la Roma non potrebbe più nascondersi, verrebbe iscritta d’ufficio alla corsa scudetto - scrive il quotidiano nella sua analisi -. Se perdesse, l’Inter ritornerebbe indietro di un mese, alla casella della sconfitta contro la Juve a Torino, e la striscia dei cinque successi consecutivi, tra campionato e Champions, sbiadirebbe. Sarebbe il terzo scivolone in 7 giornate, troppi capitomboli in poco tempo per aspirare allo scudetto. Viceversa, con i tre punti l’Inter si riproporrebbe per quello che è, la favorita per il titolo assieme al Napoli, mentre una caduta riporterebbe la Roma nell’alveo del vero obiettivo stagionale, la qualificazione alla Champions".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
