Massimo Orlando, ex giocatore, ha presentato Roma-Inter intervendo ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà. "La Roma sta over-performando, Gasperini ha mostrato tutto il suo immenso talento portando una squadra lì sopra con tanti giocatori che non sono adatti al suo modo di fare calcio", le sue parole.

"La Roma può mettere in difficoltà l'Inter con le sue armi, la grinta, l'attenzione, il cinismo. Davanti penso che giocherà con Dovbyk e non sono troppo d'accordo con le critiche, lavora molto per la squadra. Dybala invece se sta bene deve giocare subito", ha aggiunto.