Dopo le parole rilasciate durante la conferenza stampa della vigilia, Gian Piero Gasperini ha approfondito i temi di Roma-Inter anche ai microfoni di Sky Sport: "Se sarà uno spot per il calcio italiano? Beh, ce lo auguriamo tutti, anche perché sia noi che l'Inter cerchiamo il risultato attraverso il gioco. L'obiettivo è far venir fuori una bella partita".

Che tipo di prestazione di aspetta?

"Una prestazione coraggiosa e competitiva contro una delle migliori squadre in Europa, non solo in Italia. E' un confronto che ci può dare la misura sul nostro momento e sul nostro valore. E' una partita che giochiamo in una posizione di classifica ambiziosa, che ci siamo conquistati in questo avvio di stagione. Conosciamo tutti il valore dell'Inter, è una serata attesa dal pubblico".

C'è un blocco di otto giocatori al quale si sta affidando in questo inizio di campionato.

"Sì, ho ritenuto di fare così perché è importante affidarsi a giocatori abituati a giocare insieme. Sto cercando di inserire anche i nuovi, che stanno rispondendo bene. Il mio obiettivo è coinvolgere tutti".

La sosta.

"Siamo abituati, va così quando hai tanti Nazionali. E' così per tutte le squadre, ecco perché sarà un'incognita questa gara".

Il lavoro di Chivu.

"E' un allenatore che ha dato subito un'identità diversa, non so quanti l'abbiamo notata perché in tanti si rifanno a Inzaghi. Lui ha dato un pressing più alto alla squadra, poi lavora molto sulla capacità offensiva. Si vedono già delle differenze, mi piace molto quello che sta facendo. Non era facile subentrare a Inzaghi, lo sta facendo con qualità e personalità".

Lautaro contro la miglior difesa del campionato.

"Noi avremo l'esame contro uno degli attaccanti top al mondo. E' uno dei motivi per i quali questa gara è tanto attesa"-