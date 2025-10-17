Dopo le dichiarazioni di questa mattina di Piero Ausilio, arrivano dal video quotidiano di Fabrizio Romano aggiornamenti su quella che è la situazione del direttore sportivo dell'Inter e della tentazione, più volte respinta, dall'Arabia Saudita e nello specifico dell'Al-Hilal: "Lui ha mandato un messaggio molto chiaro circa la sua volontà di restare in nerazzurro avendo un contratto fino al 2027. L'Al-Hilal, però, ha provato a insistere fino a un paio di settimane fa, quando si sono registrati nuovi contatti. Ma in questo momento Ausilio è completamente concentrato sul progetto Inter, che lo sta portando a lavorare già in prospettiva 2026, tra il riscatto di Manuel Akanji e la caccia ad un nuovo portiere. La situazione coi sauditi è assolutamente ferma".