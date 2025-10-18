Un dubbio in attacco e gran parte della formazione già definita per l'Inter, in campo questa sera all'Olimpico per sfidare la Roma. Piccola curiosità su Calligaris, che ieri sera batteva l'Alcione con l'U23: il giovane portiere - riporta La Gazzetta dello Sport - atterrerà solo oggi nella Capitale per riempire il posto in panchina accanto a Martinez: tra i pali ci sarà Sommer, con Akanji, Acerbi e Bastoni a protezione.

Sugli esterni spazio a Dumfries e Dimarco, in mediana il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Rebus in attacco, dove l'infortunio di Thuram lancia al momento in pole Bonny. "Con due allenamenti dopo le fatiche in America, Lautaro invece pare pronto a rimettersi al centro dell’attacco, anche se scalpita pure Pio: seppur in posizione defilata, Esposito jr insidia entrambi", scrive il quotidiano.