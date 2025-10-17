Fernando Orsi, intervenuto su Radio Marte, ha commentato in via prospettica la situazione relativa alla lotta al vertice: "Il Napoli deve approfittare del big match tra Roma e Inter, puntando ad allungare su una delle due, quantomeno. Tra l’altro l’ambiente granata (Torino, ndr) è un po’ ostile ai calciatori, c’è un po’ di contestazione. Inoltre il Napoli deve imprimere il ritmo giusto al ciclo di ferro che attende la squadra di Conte".