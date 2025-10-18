Roma ha amato Cristian Chivu, ma oggi lo fischierà. È quanto ipotizza La Gazzetta dello Sport nella notte in cui il romeno, ex difensore giallorosso, torna all'Olimpico da ex nelle vesti di allenatore dell'Inter, club in cui è approdato da giocatore dopo l'addio al giallorosso. L'allora ds Pradè stava per venderlo al Real Madrid, ma Chivu si era già accordato con l'Inter e mantenne la parola data. E i tifosi della Roma lo etichettano come traditore.

Ecco perché "stasera, già lo sa, sarà subissato dall’ostilità dei vecchi amici - si legge -. È successo anche quando è tornato all’Olimpico da calciatore. Stavolta però percepirà tanti occhi feriti guardare verso la sua panchina, dove per la prima volta siede da avversario della Roma. Lo farà proprio con l’Inter, la magnifica tentazione che ha spezzato un rapporto già sfilacciato".