Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha illustrato così la presentazione ufficiale della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 che si terrà il prossimo 6 febbraio a San Siro: "Un evento che ci renderà orgogliosi di essere italiani, di essere lombardi, di essere il Paese delle Olimpiadi. Olimpiadi che per la prima volta si adeguano al territorio e non, come avvenuto in passato, al contrario”.

Sarà l'ultimo evento mondiale che si ospiterà al Meazza prima della nascita del nuovo stadio, "anche se fino al 2031 ci saranno poi ancora tante partite del Milan... Battute a parte, gli occhi del mondo saranno puntati su di noi", conclude.