Il match tra Roma e Inter metterà in vetrina anche il derby in salsa argentina tra Matias Soulé e Lautaro Martinez. Il talento ex Juventus si sta prendendo i giallorossi e vuole vincere in Italia e nel mondo, ma tra i due "per ora non c’è storia - sentenzia La Gazzetta dello Sport -. Lautaro l’interista quelle terre le conosce bene perché ci è già stato e ha piantato la sua bandiera ovunque: ha vinto tutto in nerazzurro e con l’Argentina ha più trofei di Diego. Benvenuti a Roma-Inter, tango da scudetto e da Mondiale insieme, passione e improvvisazione nei piedi dei due argentini che possono orientare la super sfida".

Da ricordare che i due hanno già colpito proprio in questa sfida: il Toro proprio l'anno scorso decise il match dell'Olimpico dopo le fatiche con l'Argentina, mentre Soulé, sempre un anno fa, butto giù l'Inter dalla vetta con la pesante rete di San Siro.