Oggi l'Inter si presenterà a Roma con l'obiettivo di centrare la sesta vittoria di fila e l'aggancio in classifica ai giallorossi. A guidare l'attacco nerazzurro dovrebbe esserci ancora Lautaro Martinez che curiosamente, proprio come anno fa, si presenterà all'Olimpico 'al volo', dopo aver sudato con la sua Argentina: quella volta fu proprio il Toro a decidere la gara.

Ange-Yoan Bonny (favorito) e Pio Esposito sono in corsa per una maglia, ma secondo il Corriere dello Sport il capitano troverà il suo posto da titolare. "Contro la Juventus, dopo la sosta di settembre, le cose non erano andate al meglio: da lì in poi, però, la squadra ha iniziato a marciare a un ritmo decisamente più alto e il suo capitano non è stato da meno - ricorda il Corriere dello Sport -. Se quel precedente è da dimenticare, ce n’è però un altro che fa piuttosto sorridere tutti in casa nerazzurra: l’anno scorso, sempre al rientro dalla sosta di ottobre, fu lui a decidere proprio Roma-Inter. Tra qualche ora il Toro andrà a caccia di un piacevolissimo déjà vu".

