La Lega Calcio Serie A comunica gli aggiornamenti apportati, alla data odierna, alle numerazioni delle maglie da gioсo 2025/2026, in riferimento ai numeri di maglia dei calciatori tesserati per le Società. Nella lista pubblicata quest'oggi figura anche il nome del giovane portiere dell'Inter Alessandro Calligaris, per il quale è facile intuire sia arrivata la convocazione da parte di Cristian Chivu per la partita di domani sera contro la Roma (per la quale la squadra è giunta nella Capitale nel tardo pomeriggio, riferisce Sky Sport). in sostituzione dell'iinfortunato Raffaele Di Gennaro. Calligaris avrà la maglia numero 40.