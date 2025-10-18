"La prudenza è massima, anche se la speranza (e non la certezza) è quella di riavere Marcus Thuram almeno tra i convocati per la trasferta di Napoli di sabato prossimo". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport mentre aggiorna sulle condizioni fisiche dell'attaccante francese, assente oggi all'Olimpico per il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra.

L'obiettivo di Chivu e del suo staff è di evitare ricadute: Tikus dovrebbe stare a riposo anche martedì in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise in Champions League per poi mettere concretamente nel mirino il big match del Maradona.