Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu si troveranno l'uno di fronte all'altro da avversari, dopo essere stati insieme all'Inter. Anche se per un breve periodo. La rottura tra il tecnico e il club nerazzurro, ricorda La Repubblica, avvenne dopo il clamoroso ko sul sintetico di Novara in cui il romeno era in campo, la notte del 21 settembre 2011. Poi arrivò l'esonero di Gasp.

"Il Novara che torna a vincere in serie A 55 anni dopo l'ultima volta, i nerazzurri che firmano la peggior partenza degli ultimi 90 - si legge sul quotidiano generalista -. Il giorno dopo alle 19.15 l'esonero, alle 21.10 il comunicato sull'arrivo di Ranieri, un altro scherzo del destino. Cinque partite in totale, le sconfitte in Supercoppa con il Milan e in Champions con il Trabzonspor, un punto in tre gare in campionato: tanto durò il regno di Gasp, lavoratore ambizioso e anche permaloso".