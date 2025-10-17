Sfida nella sfida tra cannonieri quella di domani all'Olimpico tra Lautaro Martinez e Artem Dovbyk in Roma-Inter. Secondo le lavagne dei quotisti, più bassa è la quota per il gol del Toro, offerto a 3 contro il 3,25 dell'ucraino. Con Marcus Thuram ancora infortunato, Cristian Chivu potrebbe affidarsi anche a Ange Bonny, visto a 3,75 per il terzo centro in campionato.

Fra i padroni di casa, Gian Piero Gasperini punta su Matias Soulè, autore del goal vittoria ad aprile a San Siro e indicato a 4 per la quarta marcatura in Serie A.

Sezione: News / Data: Ven 17 ottobre 2025 alle 20:39 / Fonte: Agipronews
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
