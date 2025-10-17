Viviamo insieme la vigilia di Roma-Inter, match in programma domani sera all'Olimpico. Le ultimissime di formazione e le parole di Chivu in conferenza stampa. 

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 17 ottobre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print