L'ex portiere Simone Braglia, interpellato da TMW Radio, ha parlato così di Roma Inter. Come la vede? "Vedo una compattezza ambientale nella Roma data da una conduzione tecnica importante. C'è un'identità netta e un trasporto emotivo che fa la differenza, anche con squadre più forti. Sono arrivati tanti segnati di un'annata che può essere positiva per la Roma".