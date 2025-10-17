Dal 2016, la Roma ha statistiche pessime in casa contro l'Inter: cinque sconfitte e tre pareggi il bilancio in otto incroci all'Olimpico. Un trend assolutamente da invertire, come sottolineato da Kostas Manolas, uno dei protagonisti dell'ultima vittoria dei capitolini sui nerazzurri tra le proprie mura: "Sono passati nove anni, è anche ora di cambiare questa statistica…", ha detto il greco ai canali ufficiali del club giallorosso.

"Non sono uno che ricorda sempre tutto perfettamente, ma vincemmo una partita difficile, venivamo da una sconfitta a Torino e dovevamo riscattarci - ha aggiunto Manolas ripensando a quel 2 ottobre di nove anni fa -. Andammo in vantaggio nel primo tempo, Banega pareggiò e solo a dieci minuti dalla fine la risolvemmo. Noi eravamo più forti di quell’Inter, ma si trattava comunque di una squadra di livello. Parliamo del campionato 2016-17, con il secondo posto finale a 4 lunghezze dalla Juventus".