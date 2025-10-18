Sosta finita, parte il tour-de-force dell'Inter. Oggi trasferta con la Roma, poi trasferta con l'Union SG e infine trasferta a Napoli: una settimana da... pazzi. Ma Chivu vuole una squadra tutt'altro che pazza: il tecnico romeno cerca punti pesanti negli scontri diretti che darebbero ulteriore convinzione e una svolta importante alla stagione.

QUI ROMA – Prima in classifica un po' a sorpresa, la squadra giallorossa cerca la consacrazione dinanzi ai vicecampioni d'Europa. E, per l'occasione, Gasperini recupera quasi tutti: all'appello manca solo Angeliño. Consueto 3-4-2-1 con Dybala e Pellegrini in ballottaggio per completare il tridente offensivo assieme a Soulé e Dovbyk. Tsimikas più di Resch sulla sinistra. In panchina dovrebbe rivedersi perfino Bailey.

QUI INTER – Chivu e i suoi: la parola d'ordine è "continuità". L'obiettivo è quello di riallacciare il discorso interrotto prima della sosta, quando la squadra sembrava tornata quella dei giorni felici della seconda stella. Peserà l'assenza di Thuram, ma decisamente meno rispetto al passato: Bonny ed Esposito lasciano dormire sonni tranquilli. Ko pure Darmian e Di Gennaro (quest'ultimo ne avrà per un paio di mesi). Per il resto, dovrebbe rivedersi in campo la "solita" Inter, con Sommer confermato tra i pali e tutte le altre certezze al loro posto.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk.

Panchina: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso, Sangaré, Resch, El Aynaoui, Pellegrini, Pisilli, El Shaarawy, Baldanzi, Bailey, Ferguson.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Angeliño.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Palacios, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Sucic, Frattesi, Diouf, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Thuram, Di Gennaro, Darmian.

ARBITRO: Massa.

Assistenti: Meli e Cecconi.

Quarto ufficiale: Feliciani.

Var: Meraviglia.

Avar: Abisso.

