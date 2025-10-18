La lesione di basso grado al bicipite femorale destro terrà Christian Pulisic ai box sicuramente per le sfide contro Fiorentina, Pisa e Atalanta, ma sono poche le speranze di rivederlo anche per il big match di San Siro contro la Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, insomma, l'americano potrebbe puntare al ritorno il 9 novembre a Parma, ma i rossoneri non vogliono prendersi nessun rischio. 

Anche perché il 23 novembre, alla prima dopo la sosta, scoccherà l'ora del Derby di Milano. "In sostanza - si legge -, il Milan non accelererà i tempi del recupero, puntando piuttosto ad avere Capitan America fresco e riposato per la stracittadina con l’Inter".

Sezione: Rassegna / Data: Sab 18 ottobre 2025 alle 11:05
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print