Domani, dalle 20,45, allo stadio Olimpico andrà in scena Roma-Inter per la settima giornata del campionato di serie A. RomaMobilità rende note le indicazioni relative alla viabilità, con il consueto piano sosta attorno all'impianto del Foro Italico, con limitazioni al parcheggio sulle strade a ridosso dell'Olimpico e aree dedicate (in particolare piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade) ai tifosi che arriveranno in auto. Possibili temporanee chiusure al traffico nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.

Ecco i collegamenti di trasporto pubblico che servono l'area:

2 (piazzale Flaminio-piazza Mancini),

23 (via Pincherle-piazzale Clodio),

31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio),

32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento),

53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini),

69 (largo Pugliese-piazzale Clodio),

70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio),

89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio),

168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz),

200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini),

201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini),

280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini),

301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A),

446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini),

628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina),

910 (piazza Indipendenza-piazza della Repubblica metro A-piazza Mancini),

911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini)

982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c'è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.

Per quanto riguarda le metropolitane A, B, B1 e C, il sabato le ultime corse dai capolinea sono all'1,30 di notte. Poi il servizio prosegue con i bus delle linee nMA, nMB, nMB1 e nMC.