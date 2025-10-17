Raggiunto anche dai microfoni di SoccerMagazine, l'ex Lazio, Inter e Juventus Hernanes ha parlato così della squadra di Cristian Chivu: "L’Inter è una squadra molto forte. Giocano molto bene da un po’ di anni. Però a parte Lautaro Martinez, che è arrivato ad essere il giocatore che è con l’esperienza e il suo lavoro, non vedo un fenomeno nell’Inter. Sono grandissimi giocatori, ma è la squadra che è forte e messa bene. Con tutti gli impegni che si hanno, il campionato adesso è molto più equilibrato e se qualche giocatore comincia a non rispondere bene in campo, la squadra va in difficoltà. È quello che è successo, partendo dal presupposto che è una squadra ottima, ma che non è stata fatta con degli acquisti come quelli che fa ad esempio il Real Madrid che va a prendere Kylian Mbappé".

Il brasiliano prosegue: "L’Inter è una squadra fortissima e costruita bene, però bisogna mantenere quella costruzione lì con giocatori importanti che coprono ruoli importanti, perché è il collettivo che funzionava e che funziona. Quindi ci sta che tra cali dei giocatori e impegni non vai a vincere".