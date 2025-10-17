Valentin Carboni e Lorenzo Colombo sono due dei giocatori da cui si aspettava un po’ di più? Incalzato con questa domanda in conferenza stampa, Patrick Vieira risponde così: "Ha menzionato questi due giocatori ma c'è anche Gronbaek che può ancora fare di più per la squadra - dice il tecnico del Genoa -. Dobbiamo continuare a lavorare e la struttura deve essere giusta per aiutare loro a performare. Dal punto di vista dell’atteggiamento questi giocatori stanno facendo bene, dobbiamo dare loro un po’ di fiducia e continuare a credere in questo progetto e sull’aspetto del gioco. Perché quello che manca è una vittoria per fare un passo avanti".