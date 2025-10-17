Nell'intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino, il profeta Hernanes ha parlato del Napoli, della lotta scudetto e del ruolo delle due squadre milanesi. "Conte sa sempre come ottenere ciò che vuole. Sa cosa far fare alle sue squadre, sa come prepararle. Anche il Napoli sembra non fermarsi mai, non sentire la stanchezza fino all'ultimo minuto. Anche se lo vedo diverso rispetto a un anno fa", le parole del brasiliano.

"Non voglio dire che mi sembra più rilassato, ma la sua comunicazione appare diversa rispetto al primo anno: oggi sembra avere meno nemici da aspettare al varco e più consapevolezza dei calciatori che ha. Anche se sa sempre come pungere: come nell'episodio della sostituzione di De Bruyne. Da allenatore esperto qual è ha saputo chiudere tutto in un attimo", ha aggiunto.

"Cosa conterà di più tra l'esperienza di Allegri e la forza dell'Inter di Chivu? L'esperienza conta, senza dubbio. Ma dipende anche dal percorso che un allenatore sceglie di fare e che ha fatto fino a quel momento. Sono due squadre che arriveranno fino in fondo alla corsa, esattamente come il Napoli, per giocarsi la vittoria finale", conclude il Profeta.