Tutti pazzi per Adomavicius, il "gigante bambino". La Gazzetta dello Sport evidenzia la crescita di Henrikas Adomavicius, talento lituano delle giovanili nerazzurro. Il portiere è un classe 2009, 198 centimetri, e in questi giorni ha preso il posto dell'infortunato Di Gennaro.

Come specifica il giornale, a Roma non sarà convocato - Calligaris è il candidato a salire dall’U23 -, ma se la sua presenza ad Appiano diventasse costante, allora presto lo si potrebbe davvero vedere in panca con gente dell’età dei genitori. "Nel provino decisivo a fine 2024, ha colpito tutti l’abilità di calcio, quasi da centrocampista e stupefacente per quelle leve. A quel punto, a inizio 2025, Ado (come chiamano Adomavicius) è stato inserito nel settore giovanile guidato da Massimo Tarantino. Semmai, è la scalata recente a impressionire: era stato inserito nella rosa dell’U16, ma è sfilato davanti a tutti i coetanei prendendosi la porta dell’Under 18 da sotto età (4 presenze dal 1’ nelle prime 6 giornate di campionato e le altre due saltate per impegni con la Lituania Under 17), per poi fare uno step ancora con la convocazione in Primavera", si legge.