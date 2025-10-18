Milan-Fiorentina è forse la partita preferita di Fatih Terim quando si parla di Serie A: "È proprio il mio match", dice sorridendo il turco ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Terim, le sta piacendo il nuovo Milan di Allegri?

"Sì e non sono stupito. Allegri è un grande allenatore, normale stia riportando in alto i rossoneri dopo un anno al di sotto delle attese".

C’è chi pensa possa puntare addirittura allo scudetto.

"E quale è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere. L’anomalia sarebbe se nessuno credesse nello scudetto del Diavolo. Comunque è ancora presto, penso che le candidate siano le solite: oltre al Milan, ci sono l’Inter e il Napoli campione in carica, ma anche Roma e Juventus".

In Serie A stiamo ammirando anche la crescita di un talento come Kenan Yildiz. Lei che è stato anche ct della Turchia, dove pensa possa arrivare la stellina della Juventus?

"Non vedo giovani molto più dotati di Yildiz in Europa. Sì, è uno dei migliori della nuova generazione. E se pensiamo che ha appena 20 anni, non sappiamo dove potrà arrivare. Di sicuro ha tanta strada davanti per crescere ancora e diventare uno dei più forti al mondo".

È già il migliore della Turchia?

"Piano. Per nostra fortuna abbiamo altre due stelle come Arda Guler e Hakan Calhanoglu. Diciamo che siamo messi con questo terzetto di big: giocano tutti in squadre di primo livello in Europa e fanno la differenza".